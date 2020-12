Machete: compie 10 anni la factory di Salmo

Il 5 dicembre del 2010 veniva fondata a Olbia la Machete Crew, collettivo di artisti riunitosi intorno a Salmo che negli anni ha dato vita a una realtà imprenditoriale attiva non solo sul versante discografico ma anche nella comunicazione, nel videomaking, nel gaming e nella grafica: nata subito dopo la pubblicazione del brano “Machete Flow” di Salmo e Hell Raton - oggi impegnato come giudice del talent show televisivo X Factor - Machete ha tenuto a battesimo la prima prova sulla lunga distanza di Salmo, “The Island Chainsaw Massacre” del 2011, e ha inaugurato la collana di uscite “Machete Mixtape”, il cui quarto capitolo - lo scorso anno - è stato il disco più venduto in Italia per otto settimane consecutive.

Nel 2012 è stata fondata - sempre da Salmo, Hell Raton, Slait ed Enigma - la Machete Empire Records, etichetta che nel corsod degli anni ha pubblicato i lavori di, tra gli altri, Nitro, Lazza, Jack the Smoker e Dani Faiv: all’attività discografica, nel 2019, si è affiancata quella nel mondo dei videogiochi, con la fondazione di Machete Gaming, gaming house diretta da Slait impegnata anche nello scouting di giocatori da immettere nei circuiti professionistici degli e-sports.