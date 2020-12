Nick Cave: cancellato il tour europeo

Nick Cave ha informato i lettori dei suoi Red Hand Files che il tour europeo ri-schedulato per la primavera 2021, che prevedeva due date italiane (Milano, Mediolanum Forum, 20 maggio; Roma, Palazzo dello Sport, 31 maggio), è stato definitivamente cancellato.

Ecco cosa scrive l'artista:

All'inizio della pandemia siano stati forzati a posticipare il tour europeo; in quell'occasione ho avuto l'opportunità d fare mente locale e capire cosa volevo fare davvero della mia vita. Sono arrivato alla conclusione che quello che desidero di più nella mia vita è suonare dal vivo. Ne sento molto la mancanza. Cancellare il tour è una grande delusione, per me e per il resto della band. Abbiamo cercato di tenere in piedi la faccenda, ma ci sono troppe cose ancora imprevedibili, per il 2021, non ultima capire se saremmo stati in grado di offrire lo spettacolo per i grandi spazi che avremmo voluto, e come avremmo voluto. Ci rendiamo conto che la decisione di cancellare il tour, almeno per ora, era inevitabile. Solitamente cerco di scrivere questi files, per ragioni di principio, nei limiti di un linguaggio appropriato: ma, in qualsiasi modo la si guardi, questa cosa fa proprio schifo.

E' il momento di fare un disco.

Ci risentiamo con l'anno nuovo.

Vi voglio molto bene,

Nick