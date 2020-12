Bad Bunny fa la storia nelle classifiche USA

"El ultimo tour del mondo", il nuovo album di Bad Bunny, ha debuttato in vetta alla classifica di "Billboard": è un evento storico, perché è la prima volta in 62 anni di classifiche stilate dalla rivista statunitense che al primo posto delle vendite c'è un album interamente cantato in lingua spagnola.

Il disco (leggi qui la recensione) - il terzo pubblicato quest'anno dal rapper portoricano (vero nome Benito Antonio Martínez Ocasio) dopo "YHLQMDLG", uscito a febbraio, e "Las que no iban a salir", uscito a maggio - ha venduto 116.000 album-equivalenti in una settimana, lasciando al secondo posto "Plastic hearts" di Miley Cyrus.

Sono due i dischi con parti cantate in spagnolo che in precedenza erano già stati al numero uno nella top 200 di "Billboard" ("Dreaming of you" di Selena, con sei canzoni in spagnolo, cinque in inglese e due duetti bilingui, e "Ancora" di Il Divo, con sette canzoni in spagnolo) rispettivamente nel 1995 e nel 2006; mentre nella top 5 erano entrati tre dischi interamente in spagnolo (ma senza raggiungere il numero 1): "YHLQMDLG" di Bad Bunny, "Amar es Combatir" dei Manà e "Fijación Oral: Vol. 1" di Shakira.

Il singolo di lancio di "El ultimo tour del mondo" è stato "Dàkiti", che potete ascoltare qui di seguito.