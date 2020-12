John Lennon, domani un tributo a Piombino

la città di Piombino organizza un evento per ricordare l'ex Beatle: "PiombinOh My Love".

L’8 dicembre alle 18.00 andrà in scena un concerto in streaming; un evento che si sarebbe dovuto svolgere al Teatro Metropolitan di Piombino e che sarebbe stato uno degli happening centrali di una stagione teatrale che per ovvi motivi di Covid non è mai cominciata.

Il concerto sarà quindi trasmesso in streaming, e vedrà svolgersi duetti inediti, sospesi tra il Piemonte e il Texas (Alberto Fortis con Patricia Vonne Rodriguez, sorella del filmaker Robert Rodriguez), tra la Romagna e New York (Filippo Graziani con la giovane band di Brooklyn The Rad Trads) e tra Napoli e Santa Fe (Edoardo Bennato con Jono Manson).

Completano il programma Andy dei Bluevertigo, Alex Kid Gariazzo Smallable Ensemble, Bocephus King & Flophouse JR da Vancouver, il giovane cantautore piombinese Dario Canal, Eileen Rose & The Legendary Rich Gilbert da Boston, Francesco Baccini, James Maddock insieme a Brian Mitchell e Immy dei Counting Crows da New York, Joe Bastianich con Edo Ferragamo, il regista Giovanni Veronesi insieme alla band grossetana Musica da Ripostiglio, un altro duetto tutto siciliano tra la giovanissima Roberta Finocchiaro e Mario Biondi e infine l’artista canadese Skye Wallace.