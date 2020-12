Liam Gallagher ha spoilerato la scaletta del suo concerto in streaming

I buoni motivi per non perdervi lo show in streaming di Liam Gallagher in programma questo sabato sera, 5 dicembre? Il primo, vedere l'ex Oasis in azione insieme alla sua band su un battello sul Tamigi, il fiume che divide in due Londra, ripreso dalle telecamere. Il secondo, la scaletta. Che Liam Gallagher ha già spoilerato sui social, rovinando di fatto la sorpresa ai fan. Il concerto, per il quale sono ancora in vendita i biglietti (costano 19.50 euro), vedrà il cantante eseguire alcune delle canzoni tratte dai suoi due dischi da solista, "As you were" del 2017 e "Why me? Why not." del 2019, da "Wall of glass" a "Shockwave", passando per ""Once". E alcuni dei cavalli di battaglia degli Oasis come "Supersonic" e "Champagne Supernova". Spazio anche, in conclusione, per la canzone natalizia "All you're dreaming of", con la quale Liam Gallagher punta a conquistare il titolo di singolo più venduto nel Regno Unito nel periodo di Natale. Ecco la scaletta, così come l'ha condivisa Liam Gallagher:

Il live virtuale è stato organizzato dall'Academy Music Group (tra i principali proprietari e gestori di club di musica dal vivo oltremanica) insieme a Warner, etichetta per la quale incide Liam Gallagher. Lo show sarà trasmesso sul sito di Melody Vr, società specializzata nella trasmissione di eventi musicali live in realtà virtuale (ha collaborato con Post Malone, Emeli Sandé, Jamiroquai, Imagine Dragons, Kiss e Kasabian, tra gli altri).

A proposito di "All you're dreaming of", pubblicata lo scorso venerdì, 27 novembre, Liam Gallagher - per la prima volta alle prese da solista con una canzone natalizia: gli Oasis nel 2002 incisero per una compilation una cover di "Merry Xmas everybody" degli Slade - ha detto: “Considerando l'anno che abbiamo passato, spero che questo brano riporti un po' di amore e speranza tanto necessari. Bing Crosby sarebbe stato orgoglioso”. I proventi ricavati dai download e dagli stream del brano, scritto dal minore dei fratelli Gallagher insieme a Simon Aldred e prodotto da Andrew Wyatt, saranno devoluti in beneficenza a favore di Action For Children.