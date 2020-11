Liam Gallagher ha inciso un singolo natalizio

Gli Oasis lo avevano fatto nel 2002, partecipando a una compilation benefica realizzata dal magazine britannico "New Musical Express" in collaborazione con War Child, organizzazione non governativa che fornisce assistenza ai bambini nelle aree al centro di conflitti. Per l'occasione, i fratelli Gallagher avevano inciso una cover di "Merry Xmas Everybody", brano originariamente inciso dagli Slade nel 1973. Ora Liam Gallagher torna a pubblicare un singolo natalizio, stavolta da solo.

L'ex Oasis ha annunciato sui social la pubblicazione di una nuova canzone intitolata "All you're dreaming of": uscirà il 27 novembre ed è il primo singolo inedito dell'ex cantante della band simbolo del britpop dall'uscita dell'album "Why Me? Why not.", nel 2019. Il ricavato dalla vendita del singolo sarà devoluto in beneficenza a Action For Children. "'All you're dreaming of' è un instant classic perfetto per questo periodo dell'anno", ha scritto Liam Gallagher, chiuso in casa (il Regno Unito è dal 5 novembre scorso in un nuovo lockdown).

Il 5 dicembre, poi, Liam Gallagher sarà protagonista del suo primo concerto in streaming. Il cantante si esibirà su un battello sul Tamigi, il fiume che divide in due Londra, accompagnato dalla sua band al completo: Mike Moore e Jay Mehler alla chitarra, Drew McConnell al basso e Dean McDougall alla batteria. Qui le informazioni sui biglietti per lo show virtuale.