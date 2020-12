Sting e Zucchero: guarda il video di ‘September’

“‘September’ è nata come risposta a questa pandemia, quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto”, ha dichiarato Sting in un comunicato stampa presentando il brano registrato in duetto dall’ex Police e Zucchero. A proposito di “September”, di cui è stato pubblicato oggi - 2 dicembre - il video, il 69enne artista britannico ha detto poi: “Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale”.

Il duetto di Sting con il cantautore emiliano è estratto dal disco “Duets” del già frontman dei Police che, in uscita il 19 marzo 2021, proporrà brani realizzati dall’artista inglese con - tra gli altri - Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot e Gashi.

“September” sarà incluso anche in “D.O.C. Deluxe”, un doppio cd in arrivo sui mercati il prossimo 11 dicembre contenente tutte le canzoni di “D.O.C.”, il più recente album di Zucchero, e sei nuovi brani - tra cui il duetto con Sting, accompagnato dalla clip riportata di seguito e diretta da Gaetano Morbioli.

“Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting”, ha fatto sapere Zucchero. Raccontando com’è nato il duetto con l’ex Police, il cantautore emiliano ha narrato: “Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo ‘settembre’ arrivi presto”.