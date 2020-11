Mumford & Sons, ascolta la loro cover di "Hurt" dei Nine Inch Nails

Nel marzo del 1994 i Nine Inch Nails di Trent Reznor pubblicarono il loro secondo album, "The Downward Spiral", il brano che chiudeva la tracklist, "Hurt" è uno dei più classici del loro repertorio e si meritò una nomination ai Grammy Awards nella categoria 'Best Rock Song'. Della canzone ne fece una indimenticabile cover Johnny Cash per il suo disco del 2002, "American IV: The Man Comes Around".

Ora ne potete ascoltare l'interpretazione che di "Hurt" ne hanno dato i Mumford & Sons dal vivo nel giugno dello scorso anno al Werchter festival in Belgio, durante il tour a sostegno della loro ultima uscita sulla lunga distanza, che risale al 2018, "Delta" (leggi qui la recensione).

Il brano è inserito nella nuova pubblicazione della band britannica, "Delta Live EP", che include registrazioni di canzoni scelte da tutto il tour mondiale a supporto di "Delta". La tracklist che è composta da sei brani, oltre a "Hurt" include, "Slip Away", "Blind Leading the Blind", "Blood" insieme agli australiani Gang of Youths, "Awake My Soul" con il duo folk statunitense Milk Carton Kids e la cover dei Beatles "With a Little Help From My Friends". L'EP "Delta Live" è disponibile come in vinile nel webstore della band.