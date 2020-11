Guarda il video infinito di Billie Eilish: "Infinite Bad Guy"

Il video di "Bad Guy" di Billie Eilish ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube e per festeggiare questo prestigioso traguardo, la piattaforma ha voluto festeggiare in grande, creando il primo video musicale 'infinito' al mondo. La clip "Infinite Bad Guy" riunisce decine di migliaia di copertine di YouTube della canzone per un video infinito che è unico a ogni successiva visione.

I fan e i curiosi possono guardare il video - e interagire anche in altri modi - in questo sito. Si parte con la visione del videoclip originale della canzone della musicista californiana per poi, con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale, accedere alla nuova esperienza.

Spiega Vivien Lewit del team 'Artist Relations' di YouTube: "Billie Eilish è un'artista eccezionale ed è chiaro che i suoi fan su YouTube sono pienamente d'accordo. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con Billie e il suo team durante il suo viaggio nel diventare una superstar globale. Oggi siamo onorati di celebrare "Bad Guy" che ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube mettendo in risalto le creazioni video dei suoi fan con "Infinite Bad Guy". Questa esperienza unica è il nostro modo di celebrare Billie e la sua community di YouTube".

Il produttore di 'Google Creative Lab' Jay Chen ha aggiunto: "In quanto team che ama lavorare con idee tecnologiche davvero all'avanguardia, essere in grado di applicare queste idee a YouTube e lavorare con dei contenuti così ricchi e creativi è davvero unico. Questo progetto è un amorevole monumento alla cultura dei fan di YouTube, in tutta la sua variegata e meravigliosa gloria. Con miliardi di combinazioni, ogni visualizzazione è unica e non vediamo l'ora che la riproduciate".

Oltre a questa celebrazione del tutto nuova per la pietra miliare raggiunta da "Bad Guy", la scorsa settimana Billie Eilish ha condiviso un nuovo brano intitolato "Therefore I Am". La popstar ha presentato la canzone dal vivo, per la prima volta, ieri sera agli American Music Awards 2020.

In questi giorni Billie ha anche incassato i complimenti di Shirley Bassey che ha benedetto il lavoro da lei svolto con la sua "No Time to Die", per la colonna sonora dell'ultimo capitolo cinematografico della saga dell'agente 007. La cantante britannica, che oggi ha 83 anni, ha interpretato ben tre brani - che sono leggenda - per i film di James Bond: "Diamonds Are Forever", "Goldfinger" e "Moonraker". La Bassey ha dichiarato a Big Issue a proposito della Eilish: “È un grande onore per una giovane artista essere all'altezza delle aspettative di Bond. Ha fatto un buon lavoro."