Robbie Williams in “Can’t Stop Christmas” canta il Natale al tempo del Coronavirus

È uscita “Can’t Stop Christmas”, la nuova canzone di Robbie Williams inclusa nella versione deluxe dell'album natalizio "The Christmas Present" (leggi qui la recensione) che venne pubblicato lo scorso anno.

"Can't Stop Christmas" è una canzone di Natale rivisitata nel testo alla luce del periodo che il mondo sta passando a causa del Coronavirus. Così vengono citati Facetime e Zoom, disinfettanti per le mani come regali di Natale, shopping online e distanziamento sociale, anche 'Babbo Natale è sulla sua slitta, ma sta a due metri di distanza'.

Di recente il musicista inglese ha rivelato di aver scritto una canzone insieme all'ex Happy Mondays Shaun Ryder. In una conversazione avuto per il podcast di Adam Buxton Podcast ha dichiarato: "Io e lui abbiamo fatto una canzone insieme. Molto spesso quando scrivo canzoni provo a canalizzare Shaun Ryder. La canzone si farà, i piani cambiano continuamente, ma si spera che (verrà pubblicata) in primavera."

Robbie ha inolstre spiegato che lui e Ryder sono legati da un interesse comune per gli UFO e per la vita extraterrestre. "Ho visto pezzi della serie sugli UFO di Shaun (Shaun Ryder On UFOs del 2013) e ne ho parlato con Shaun".

Tracklist:

Disc 1: Christmas Past

1. Winter Wonderland

2. Merry Xmas Everybody featuring Jamie Cullum

3. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

4. The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire)

5. Coco’s Christmas Lullaby

6. Rudolph

7. Yeah! It’s Christmas

8. It’s A Wonderful Life featuring Poppa Pete

9. Let’s Not Go Shopping

10. Santa Baby featuring Helene Fischer

11. Best Christmas Ever

12. One Last Christmas

13. Coco’s Christmas Lullaby Reprise

Disc 2: Christmas Future

14. Can’t Stop Christmas

15. Time For Change

16. Idlewild

17. Darkest Night

18. Fairytales featuring Rod Stewart

19. Christmas (Baby Please Come Home) featuring Bryan Adams

20. Bad Sharon featuring Tyson Fury

21. Happy Birthday Jesus Christ

22. New Year’s Day

23. Snowflakes

24. Home

25. Soul Transmission

Bonus tracks

26. I Believe in Father Christmas

27. Not Christmas

28. Merry Kissmas

29. It Takes Two featuring Rod Stewart