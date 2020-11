Il rapper Jeremih attaccato a un ventilatore dopo aver contratto il coronavirus

Il rapper americano Jeremih è ricoverato in ospedale a Chicago dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni, stando ai tweet pubblicati sui social nelle ultime ore da amici, colleghi e collaboratori, da Chance the Rapper a Big Sean, passando per 50 Cent, sarebbero serie. Stando a quanto riferisce il sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ, Jeremih - 33 anni compiuti lo scorso luglio - sarebbe attaccato a un ventilatore polmonare.

"Per favore, prendetevi qualche secondo per pregare per il mio amico Jeremih. È come un fratello, per me e ora sta male. Io credo nel potere curativo di Gesù e se potete pregate per lui", ha scritto su Twitter Chance the Rapper, che con Jeremih nel 2016 incise il mixtape "Merry Christmas Lil' Mama". "Prego affinché tu sia forte Jeremih", il commento di Big Sean, che ha avuto a che fare con il rapper in più occasioni, dal singolo "All that (Lady)" del 2012 (con loro c'erano anche Game, Lil Wayne e Fabolous) a "I think of you" del 2017 (con Chris Brown), passando per "Wanna be cool" del 2015, "Living single" del 2016 (assieme allo stesso Chance the Rapper) e "Light". E 50 Cent (con lui incise "Down on me"): "Prego per Jeremih. Non sta bene. Questa merda di Covid è reale".

Please if you can take a second to pray for my friend Jeremih, he is like a brother to me and he’s ill right now. I believe in the healing power of Jesus so if you can for me please please say a prayer over him — Chance The Rapper (@chancetherapper) November 14, 2020

Prayers up, praying for your strength @Jeremih 🙏🏾 — Sean Don (@BigSean) November 14, 2020

pray for my boy Jeremih he’s not doing good this covid shit is real. 🙏🏿 pic.twitter.com/o7eWGAfZJM — 50cent (@50cent) November 14, 2020

Jeremih - nome completo Jeremih Phillip Felton - è salito alla ribalta nel 2009, dopo essere stato messo sotto contratto dalla Def Jam, la storica etichetta fondata da Rick Rubin e Russell Simmons specializzata in produzioni hip hop - con il singolo "Birthday sex", che arrivò fino alla quarta posizione della Billboard Hot 100, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. Il suo eponimo album d'esordio, uscito lo stesso anno, vendette circa 60mila copie in una sola settimana. Da allora, tra alti e bassi, Jeremih non si è mai fermato, conquistando con i suoi successivi lavori e i relativi singoli Dischi d'oro e di platino. Negli anni ha collaborato pure come autore e produttore con Miley Cyrus ("My darlin", in "Bangerz" del 2013, il disco della consacrazione internazionale dell'ex stellina Disney grazie alla hit "Wrecking ball"), Rihanna ("Woo", in "Anti"), Ariana Grande ("Let me love you", in "Dangerous woman"). Nel 2016 il suo duetto con J. Cole su "Planez" ha ottenuto pure una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best R&B performance.

Tra le sue ultime uscite i singoli "Baby girl" (con Bryce Vine, uscito a marzo), "Bad Lil vibe" (con KSI, uscito a maggio), "Cloud 9" (ospite di Afrojack e Chico Rose, uscito a giugno) e "Follow" (con Kito e ZHU, uscito ad agosto).