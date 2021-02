Franco Battiato a 45 giri: "Triste come me" / "Il mondo va così" (1967)

1967 - TRISTE COME ME / IL MONDO VA COSÌ (45 giri, Jolly)

Il primo singolo a nome Franco Battiato si rivela un tonfo commerciale, ma il nostro non si lascia smontare e pochi mesi dopo ci riprova, questa volta senza l'apporto di Giorgio Gaber. L'etichetta Jolly gli concede un'altra chance, e Battiato decide di sfruttarla offrendo la sua versione di un brano francese che entra nel filone della canzone di protesta.

In copertina Battiato suona la chitarra sui gradini del Duomo di Milano con occhiali da sole, una sgargiante camicia gialla a righe rosse e rosa e un paio di pantaloni neri.



"Il mondo va così". La canzone del lato A è la cover (non dichiarata in copertina) di "Et moi, et moi, et moi", brano di Jacuqes Dutronc scritto insieme a Jacques Lanzmann e pubblicato nel 1966. La versione di Franco è curata da Herbert Pagani e Vittorio Buffoli, con un testo che si sofferma sui mali del mondo in contrapposizione alle lamentele del protagonista, occupato in problemi ben più piccoli che riguardano la vita di tutti i giorni. La musica segue lo svolgimento del testo passando da un leggero incedere swing a uno scalmanato rythm'n'blues. Molti anni dopo, nel 2003, un frammento di questo brano si potrà ascoltare nell'esordio cinematografico di Battiato, “Perduto amor”, eseguito dal cantautore Moltheni mentre interpreta un artista alla ricerca di contratto discografico.

"Triste come me". Il retro è una composizione di minore coinvolgimento che però, anche in questo caso, riserva qualche sorpresa nel suo fluire da un ritmo in 3/4 (la strofa) a uno in 4/4 (il ritornello). In questo, e altri brani che seguiranno nel corso degli anni Sessanta, Battiato escogiterà spesso dei cambiamenti di registro per rendere la canzone più variegata e avvincente. Il brano è firmato da Luciana Amalia Medini, Vittorio Buffoli e dall'ex socio di Franco ne “Gli Ambulanti”, Gregorio Alicata.

Da notare che dalla copertina parrebbe che "Triste come me" sia il pezzo principale, mentre in realtà è posizionata sul lato B.

Sul retro e nelle etichette del singolo le canzoni sono invece riportate nel giusto ordine.

