Franco Battiato, 56 anni fa il debutto su disco: "L'amore è partito"

1965 - L'AMORE È PARTITO / E' LA FINE (45 giri allegato alla rivista “Nuova Enigmistica Tascabile”)

Il lavoro come magazziniere per l'editore milanese che pubblica la rivista Nuova Enigmistica Tascabile è il tramite grazie al quale Franco riesce a fare il suo esordio all'interno del mondo musicale. La rivista è infatti abituata ad allegare dei 45 giri che contengono cover di successi del momento interpretati da diversi cantanti, in larga parte sconosciuti. Vista la sua posizione privilegiata il nostro si candida e viene subito messo alla prova con l'interpretazione di "L'amore è partito" di Beppe Cardile, presentata dal suo autore a Sanremo 1965 e posizionata sul lato A del singolo (sul lato B troverà posto "E' la fine", di Ricky Gianco e Gian Pieretti, interpretata da Dani Andress).

Il 45 giri viene pubblicato il 20 febbraio del 1965 con una base musicale fornita dal complesso “Gli Enigmisti”.

Il brano interpretato da Francesco Battiato (il nostro compare in copertina con il suo nome di battesimo) è una canzone melodica di poche pretese. Il nostro sa però calarsi alla perfezione nelle vesti del crooner sfoggiando una voce assai matura per un ragazzo di 20 anni, ricca di sfumature e di pathos. Visto il suo essere protagonista del lato principale del disco, Battiato finisce in copertina. La sua prima foto ufficiale lo ritrae vestito di nero (con cappotto, sciarpa a scacchi, occhiali ed espressione pensosa) appoggiato a una panchina di un laghetto di Parco Lambro.

Il testo è tratto da "Franco Battiato: Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019" di Fabio Zuffanti, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.