Joan Jett: "Il mio look androgino è ispirato a Marc Bolan"

Il look androgino di Joan Jett le è stato ispirato da Marc Bolan. Questo quanto dichiarato dalla 61enne musicista statunitense che risponde al nome di Joan Marie Larkin che ha partecipato all'album tributo al cantante dei T. Rex “Angelheaded Hipster” interpretando “Jeepster”, brano incluso nel sesto album del 1971 della band glam rock “Electric Warrior”.

La Jett ha detto a Variety: ''Io e Hal (Willner, l'ideatore di questo progetto morto a causa del Coronavirus lo scorso aprile) eravamo entrambi grandi fan dei T. Rex e Marc Bolan è stata la mia prima cotta. Quello è il suo urlo che lascio scorrere dentro di me [in" Jeepster "], ma è intrinseco in ciò che faccio. Non ci penso nemmeno, fa parte di me. Marc Bolan ha avuto un grande impatto su ogni aspetto del mio essere musicista, in particolare sull'aspetto: l'androginia. I testi sono surreali e le parole suonano semplicemente meravigliose. Probabilmente hanno un senso per lui, ma se stai cercando un messaggio, devi crearne uno tuo. Mi piace il suono, la musica e la melodia fine a se stessa. Non si deve andare più in profondità di così.''

In un'altra intervista Joan Jett aveva definito l'industria musicale "cattiva" sostenendo che era estremamente difficile entrarvi per una giovane donna negli anni '70: ''Estremamente dura. Solo il livello di... [le persone] non ti davano subito una possibilità. Ti guardavano come uno scherzo, come "è piuttosto carina". Poi le persone diventavano molto cattive. È come ciò che è Internet oggi, [ma] le persone te lo dicevano in faccia. Sei un questo, sei un quello, fai schifo, la tua è brutta musica. Poteva essere davvero disgustoso.''