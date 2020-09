Sting e Melody Gardot: ascolta il loro duetto in “Little Something”

La 35enne interprete jazz Melody Gardot ha pubblicato il suo primo duetto di sempre. A cantare con lei, sulle note di “Little Something”, niente meno che l'ex frontman dei Police Sting. Il brano sarà incluso nel quinto album della musicista statunitense "Sunset In The Blue", la cui uscita è prevista per il prossimo 23 ottobre.

Riguardo questo duetto Melody Gardot ha detto:

''Durante questi tempi complicati, la collaborazione è l'unica grazia salvifica per noi musicisti. Sono rimasta sorpresa di scoprire che fosse un duetto con Sting! Anche se riconosco che è un grande cambiamento rispetto al mio consueto genere musicale, mi è piaciuto molto avere la possibilità di mettermi alla prova con qualcosa di nuovo.”

Il brano è stato scritto da Dominic Miller - chitarrista che collabora con entrambi - che ha creato la canzone avendo in mente di proporla a loro due. Su questa collaborazione Sting, entusiasta, ha dichiarato: