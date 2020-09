Giuni Russo, un inedito su YouTube

E' disponibile da oggi 7 settembre, in esclusiva sul canale ufficiale YouTube di Giuni Russo, l’inedito "La forma dell’amore (demo version)". La data non è stata scelta a caso, infatti, anche se ufficialmente registrata all'anagrafe il 10 settemmbre, Giuni era nata il 7 settembre del 1951 (qui una selezione delle sue canzoni).

Il brano, scritto alla fine degli anni '90 da giuni Russo e Maria Antonietta Sisini, era molto amato da Giuni, che però per varie vicissitudini non fece in tempo a realizzarlo in studio come lei avrebbe voluto, e non trovò quindi spazio in un album.

Le immagini inedite del video sono state girate nel 2003 da Ivan Cattaneo durante un pomeriggio a Milano a casa di Giuni, in un'atmosfera di allegria e spensieratezza, nonostante la cantante fosse nel pieno della lotta alla sua malattia.

Per continuare a celebrare e ricordare Giuni Russo, il 14 settembre, nel sedicesimo anniversario della sua prematura scomparsa, verrà pubblicata su YouTube l’ultima intervista di Giuni Russo, registrata il 16 luglio 2004, in cui l’artista racconta la sua vita. Ad intervistarla è la produttrice e coautrice storica di Giuni, Maria Antonietta Sisini.