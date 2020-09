Giuni Russo è una delle interpreti più importanti della musica pop italiana. Nacque a Palermo il 7 settembre del 1951 e morì a Milano il 13 settembre. Cominciò a far parlare di sé appena sedicenne, grazie alla vittoria al Festival di Castrocaro 1967 con la sua cover di "A chi" (brano portato al successo da Fausto Leali nello stesso anno). Nel corso della sua carriera, lunga 35 anni, Giuni Russo riuscì a confezionare diversi successi: "Un'estate al mare", "Alghero" e "Mediterranea" sono i primi titoli che vengono in mente. Ma ad un certo punto, la cantautrice siciliana decise di allontanarsi dalle classifiche e di pubblicare dischi più sperimentali: passò da una hit come "Alghero" alla musica classica e dalla musica classica alla World music, finendo poi nei territori della musica sacra. I dischi del "dopo-Alghero" non riuscirono ad avere lo stesso successo di quelli più pop pubblicati alla metà degli anni '80: quando oggi si pensa a Giuni Russo, la si ricorda (ingiustamente) solamente come la cantante di "Un'estate al mare". Ma il suo repertorio è vasto, vastissimo verrebbe da dire, e contiene delle perle che meritano di essere ascoltate.



Cliccate su avanti per cominciare la gallery!