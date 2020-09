Beastie Boys: dopo il documentario, arriva un greatest hits con 20 successi

Dopo il documentario "Beastie Boys Story", che atteso al cinema lo scorso aprile e che è stato poi diffuso solo via streaming a causa delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19, arriva nei negozi un greatest hits che ripercorre i momenti clou del trio hip hop newyorkese. Si intitola "Beastie Boys Music" e uscirà il 23 ottobre: contiene 20 canzoni che riassumono i venticinque anni di attività discografica del gruppo, inclusi “Fight For Your Right”, “Brass Monkey”, “Paul Revere” e “No Sleep Till Brooklyn” tratti dall'album di debutto del 1986 “Licensed To Ill”, “Shake Your Rump” e “Hey Ladies” da "Paul’s Boutique" del 1989 e “So What’Cha Want” e “Pass The Mic” da “Check Your Head” del 1992, che raggiunse i primi posti della classifica.

Il disco sarà disponibile in vari formati, cd, digitale e doppio vinile da 180 grammi. Di seguito, la tracklist della raccolta:

So What'Cha Want

Paul Revere

Shake Your Rump

Make Some Noise

Sure Shot

Intergalactic

Ch-Check It Out

Fight For Your Right

Pass The Mic

Don't Play No Game That I Can't Win

Body Movin'

Sabotage

Hold It Now, Hit It

Shadrach

Root Down

Brass Monkey

Get It Together

Jimmy James

Hey Ladies

No Sleep Till Brooklyn