BTS: ecco il video di 'IONIQ: I'm on it'. Cresce l'attesa per il film

I BTS hanno pubblicato il videoclip ufficiale del loro nuovo singolo, "IONIQ: I'm on it", pubblicato all'indomani del trionfo agli MTV VMAs 2020 di domenica scorsa, dove hanno fatto l'en plein portandosi a casa quattro premi su quattro nomination (Lady Gaga ne ha vinti cinque, ma alla vigilia aveva ottenuto molte più candidature, nove in totale). Il brano segue l'uscita di "Dynamite", che ha permesso alla band sudcorena simbolo del K-pop - il pop Made in Corea, ormai diventato un fenomeno mondiale, basti guardare i numeri degli stessi BTS o di altre band come le Blackpink e i SuperM, solo per fare qualche nome - di conquistare l'ennesimo record nelle classifiche. La canzone è frutto della collaborazione tra la boy band e una nota casa automobilistica sudcoreana e accompagna il lancio di un nuovo modello prodotto dall'azienda.

Cresce intanto l'attesa per "Break the silence - The movie", il nuovo film dei BTS, il quarto da quando il fenomeno ha superato i confini della Corea del sud per conquistare le classifiche internazionali. "Break the silence - The movie" porta avanti il discorso cominciato nel 2018 con "Burn the stage" poi proseguito nel 2019 con "Love yourselfin Seoul" e "Bring the soul" e racconta il successo del primo tour internazionale dei BTS negli stadi. Il film arriverà nei cinema italiani solo per tre giorni come film-evento, dal 10 al 13 settembre, distribuito da Nexo Digital. L'elenco delle sale che lo proietteranno è disponibile sul sito della società di produzione e distribuzione, a questo link.