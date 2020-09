R.E.M. e altri insieme in un disco 'per prevenire il collasso della democrazia americana'

Si intitola "Good music to avert the collapse of american democracy". Letteralmente: "Buona musica per prevenire il collasso della democrazia americana". È una compilation che vanta la presenza di quaranta artisti, dalla band di "Losing my religion" a Hayley Williams dei Paramore, passando per Matt Berninger dei National, i My Morning Jacket, Jeff Tweedy, l'ex Sonic Youth Thurston Moore, Devendra Banhart, Angel Olsen e Courtney Barnett, riuniti per una buona causa: raccogliere fondi da destinare a Fair Fight Action, associazione fondata nel 2018 dall'attivista afroamericana Stacey Abrams (che proprio quell'anno diventò la prima donna di origini afroamericane a vincere una nomination per la carica di governatore nello stato della Georgia) per combattere l'astensionismo e convincere le persone ad andare a votare.

Il disco uscirà questo venerdì, 4 settembre, solo su Bandcamp (a questo link), dove sarà possibile acquistarlo - effettuando così una donazione a Fair Fight - per 24 ore. Dentro ci sono inediti, cover, remix, demo e versioni dal vivo dei successi degli artisti e dei gruppi che hanno deciso di aderire all'iniziativa. I R.E.M. sono presenti con una versione dal vivo di "Begin the begin", uno dei brani contenuti all'interno del quarto album di Michael Stipe e soci, "Lifes rich pageant" (spedito sugli scaffali dei negozi di musica nell'estate dell''86), registrata ad Hampton, in Virginia, nell''89. Hayley Williams dei Paramore canta una cover di "Colour me in" dei Broadcast, Matt Berninger ha reinterpretato invece "In between days" dei Cure.