Giovanni Lindo Ferretti, ascolta il nuovo singolo 'L'imbrunire'

E' stato reso disponibile online "L'imbrunire", il nuovo singolo del già frontman di CCCP e CSI Giovanni Lindo Ferretti: la canzone è stata scritta dallo stesso artista emiliano (per il testo) con la collaborazione di Luca Alfonso Rossi, già cofondatore degli Ustmamò coinvolto nel progetto sia come autore delle musiche che come produttore.

Come già emerso lo scorso 24 agosto, il testo del brano include molti riferimenti a temi d'attualità spesso divisivi presso l'opinione pubblica, come - per esempio - il sovranismo ("sogno ponti levatoi e mura a protezione / piccole patrie sempre sul chi vive / risate cristalline in gelide mattine / poi mi sveglio"), l'emergenza sanitaria da Covid-19 ("spettri che camminano autocertificati / finestre e balconi di balletti e canzoni / andrà tutto bene Imagine / avremo il vaccino Immuni / saremo post tutto-Anti-pronti per il Niente") e l'attuale condizione dell'Unione Europea ("Europa è un reliquiario di intenzioni").

Ferretti ha pubblicato come solista sei album - "Co.Dex" nel 2000, "Iniziali: BCGLF" (con Giorgio Barberio Corsetti, nel 2004), "Litania" (con Ambrogio Sparagna, sempre nel 2004), "A cuor contento" nel 2012, "Saga. Il canto dei canti" nel 2013 e "Bella gente d’Appennino di madri e di famiglie" nel 2018. "L'imbrunire" è il quarto singolo pubblicato dall'artista nel 2020, dopo "Ora" e "Mal'aria", rese disponibili a cavallo tra gli scorsi mesi di marzo e aprile.