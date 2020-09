Coronavirus, Mark Mothersbaugh (Devo): 'Attaccato a un ventilatore, è stato terrificante'

I sintomi iniziali sottovalutati. Fino a quando il mercurio sul termometro è arrivato a oltre 39 gradi. Un campanello d'allarme. "Un'infermiera è venuta a casa e ha detto: 'Devi essere portato in terapia intensiva'. Le ho risposto: 'Ma è assurdo'. E lei ha detto che faceva l'infermiera da trent'anni: 'Deve venire subito un'ambulanza'". Mark Mothersbaugh, il frontman dei Devo, rompe per la prima volta il silenzio sulla sua battaglia contro il coronavirus. E lo fa in un'intervista concessa al Los Angeles Times in cui rivela di essere stato attaccato a un ventilatore polmonare per dieci giorni.

Il leader della band statunitense ha raccontato di aver avuto anche allucinazioni a causa della febbre:

"Ero convinto che mi avessero venduto a una compagnia di ambulanze che aveva ricevuto un pagamento per aver consegnato i pazienti di Covid alle unità di terapia intensiva. Ci credevo totalmente".

Alcune allucinazioni erano di natura strettamente musicale:

"Ho scritto un intero nuovo album dei Devo e uno spettacolo dal vivo e nella mia testa la band si è esibita per le strade di Hollywood tramite realtà aumentata".

Dunque una frecciatina ai negazionisti: