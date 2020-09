Coronavirus: Toots Hibbert, star del reggae, ricoverato in terapia intensiva

Toots Hibbert, il 77enne frontman dei Toots & the Maytals, band simbolo della scena reggae giamaicana, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva in un ospedale giamaicano in attesa del risultato del test per verificare l'eventuale positività al coronavirus. A confermare le voci del ricovero sono stati i suoi famigliari, tramite una nota stampa. Il cantante, si legge dalla nota, "sta facendo progressi e sta ricevendo il miglior trattamento possibile: mostra segni di miglioramento di ora in ora".

Classe 1942, Federick Hibbert - questo il suo vero nome - fondò i Maytals nel 1962. La band esordì due anni più tardi con l'album "Never grow old" e nel giro di poco tempo divenne un punto di riferimento del reggae made in Giamaica, proprio grazie alle intuizioni musicali di Hibbert (che nel '66 venne pure arrestato per uso e possesso di marijuana e condannato a 18 mesi di carcere: l'esperienza ispirò la nascita di "54-46 That's my number", che faceva riferimento al numero di cella di Hibbert e che scalò le classifiche nel '68), mischiando reggae, ska e rocksteady.

Appena lo scorso venerdì il gruppo, che negli anni si è più volte sciolto e riformato, ha pubblicato il nuovo album "Got to be tought".