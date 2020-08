Lady Gaga, nuovi dettagli sul prossimo film di Ridley Scott sul delitto Gucci

Il prossimo film di Ridley Scott sul delitto Gucci, oltre che su quella di Lady Gaga, potrebbe contare sulla partecipazione di grandi nomi del cinema. Stando a quanto riferito recentemente dal sito di notizie Deadline.com, la popstar statunitense, che - come già annunciato - dovrebbe interpretare Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante dell’omicidio dell’erede della casa di moda fiorentina, e dovrebbe tornare sul grande schermo recitando accanto ad attori del calibro di Al Pacino, Robert De Niro, Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.

Secondo le indiscrezioni, il cineasta britannico - regista di, tra gli altri, “Blade Runner” del 1982, “Il gladiatore” del 2000 e “American Gangster” del 2007 - sarebbe in trattativa con le star succitate per realizzare il suo prossimo film, ispirato al libro di Sara Gay Forden dal titolo “La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia”.

La sceneggiatura della pellicola, che dovrebbe raggiungere le sale cinematografiche nel novembre del 2021 e che potrebbe intitolarsi “Gucci”, sarà firmata da Roberto Bentivegna. La storia del film, i cui diritti sono stati ottenuti dalla MGM lo scorso aprile, ruoterà attorno all’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995. L'ex moglie dell’imprenditore, Patrizia Reggiani, è stata condannata come mandante del delitto, dopo essere stata arrestata nel 1997 e 18 anni di prigione, è stata rilasciata nel 2016.

Per Lady Gaga, che ha pubblicato il suo più recente album “Chromatica” lo scorso 29 maggio, si tratterebbe del suo primo progetto cinematografico dopo il film “A star is born”. Con la canzone "Shallow", tratta dalla colonna sonora della pellicola - che ha visto la cantante ricoprire uno dei ruoli principali, recitando accanto a Bradley Cooper - la popstar ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone.