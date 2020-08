Steve Lukather: ascolta ‘Run to Me’, la nuova canzone con Ringo Starr

S’intitola “Run to Me” la nuova canzone del chitarrista dei Toto Steve Lukather: il brano, parte del prossimo capitolo discografico in solitaria di Lukather, ha un ospite d’eccezione, Ringo Starr, ovviamente alla batteria. Potete ascoltare la canzone, scritta dal musicista insieme ai compagni di band David Paich e Joseph Williams, qui:

Caricamento video in corso Link

Il contributo di Joseph Williams al brano non si limita alla composizione: la voce dei Toto suona anche la tastiera e canta nel bridge, mentre John Pierce dei Huey Lewis and the News suona il basso.

La data di pubblicazione del disco solista di Lukather ancora non è stata annunciata. Quel che si sa, però, al momento, è che il chitarrista ci ha lavorato prima dell’inizio della pandemia, registrando dal vivo e in studio. Qualche dettaglio in più sul progetto ve lo avevamo raccontato qui. Quanto invece a “Run to Me”, il chitarrista dei Toto ha così presentato la canzone: “Volvevo fare uscire questo brano ora perché è adatto al momento, un momento in cui tutti abbiamo bisogno di una canzone felice per un periodo non felice”. Prosegue Lukather: “Quando mi sono trovato con Joseph Williams e David Paich per collaborare alla scrittura della canzone, c’era una pura ispirazione collettiva tra noi nell’articolare questo messaggio di speranza rivolto alle nostre figlie. Musicalmente la canzone è molto influenzata dal fatto che sono cresciuto negli anni Sessanta, ispirato da alcuni dei miei elementi preferiti del repertorio che ha definito quell’incredibile periodo”.

Lo scorso mese di luglio il batterista dei Beatles ha compiuto 80 anni e per l’occasione in molti si sono dati appuntamento – a distanza – per festeggiare Ringo, incluso ovviamente l’ex compagno di band Paul McCartney. Lo scorso anno il già Fab Four ha dato alle stampe la sua ultima fatica solista, “What's My Name”.