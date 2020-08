Steve Lukather, in arrivo un nuovo album solista

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tone-Talk, il già chitarrista dei Toto Steve Lukather ha confermato di aver terminato i lavori al suo nuovo album da solista, ideale successore di "Transition" del 2013: "Sono stato fortunato", ha spiegato l'artista, "Ho potuto lavorare in studio e registrare tutto dal vivo con i ragazzi del mio gruppo, prima della diffusione del virus". La data di pubblicazione del lavoro non è ancora stata svelata.

"Per questo disco sono partito da un punto di vista preciso", ha spiegato Lukather: "Ho registrato dischi iperprodotti, e amo tutta quella merda: credetemi, non lo dico in senso negativo. Mi piacciono le superproduzioni: tutti i miei dischi preferiti sono superproduzioni, quindi non penso di dovermi scusare. Però, questa volta, ho preferito chiamare qualche amico ed entrare in studio senza fare prove. Io, Jeff Babko, Joseph Williams [anche lui nei Toto] e David Paich abbiamo scritto qualcosa. Jeff ha fatto l'elenco di quello che avevamo e poi ci siamo messi al lavoro. Lui alle tastiere, David a piano e organo. Non abbiamo usato sintetizzatori. Jorgen Carlsson dei Gov't Mule ha suonato il basso, Gregg Bissonette [in passato già al servizio per, tra gli altri, Joe Satriani, Duran Duran, David Lee Roth, Toto, Andy Summers e Ringo Starr] la batteria. Abbiamo suonato tutto dal vivo, assolo compresi. Non abbiamo usato il click, tutto è stato fatto come si faceva una volta, negli anni Settanta. Ci abbiamo messo anche un paio di cover anni Settanta, di due dei miei artisti preferiti".

"Per come stanno le cose, è un vanity record per gente alla quale piace quello che facciamo", ha proseguito Lukather: "Anche Joseph ne sta facendo uno da solista, ci sta lavorando molto meticolosamente per renderlo grande. Sarà la sua prima uscita musicale, lui è cresciuto molto come musicista e sono estremamente fiero di lui. E' uno dei miei migliori amici: frequenta casa mia, ogni giorno viene a mangiare con me e la mia ragazza. Lo amo da morire, è uno di famiglia".

I Toto hanno terminato la loro carriera nell'ottobre del 2019, quando lo stesso Lukather annunciò la fine dell'attività del gruppo "con questo assetto": il chitarrista, insieme a Williams, Paich e Lenny Castro, ha registrato una versione del classico "Africa" durante il lockdown resa disponibile sul canale Facebook ufficiale della formazione lo scorso 22 giugno.