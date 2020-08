Calcutta scrive per Emma: esce il 28 agosto ‘Latina’

Uscirà, scrive Emma sui suoi social, il prossimo 28 agosto la nuova canzone della cantante salentina “Latina”, scritta per lei da Calcutta, Dardust e Davide Petrella. “Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno”, scrive l’interprete su Instagram accompagnando uno screenshot di un messaggio di Calcutta, al secolo Edoardo D'Erme, originario proprio di Latina, che include anche l’audio – chiaramente non udibile – del brano. “Preparatevi... Vi voglio latini ma non ve lo dico!!!”, conclude Emma Marrone, tra i giudici della prossima edizione di X Factor.

Per Emma hanno scritto nel corso degli anni numerosissimi autori, tra i quali Vasco Rossi, Ermal Meta, Federico Bertollini, Giovanni De Cataldo, Simone Cremonini, Roberto Casalino, Nesli e molti altri, incluso lo stesso Dardust, al secolo Dario Faini, dietro a molte delle hit degli ultimi anni.

Come molti colleghi e colleghe anche la voce di “Dimentico tutto” si è vista costretta, causa Covid-19, a rimandare il suo tour, previsto per quest’anno: la tournée è slittata a maggio 2021. Qui trovate le nuove date.