Flaming Lips, ascolta un’altra anticipazione di ‘American Head’

“Will You Return / When You Come Down” è il terzo brano del prossimo album, “American Head”, dei Flaming Lips, messo a disposizione dei fan dalla band statunitense dopo “You n Me Sellin’ Weed”, “Dinosaurs On The Mountain”, “My Religion Is You” e “Flowers of Neptune 6”. La canzone è anche la traccia d’apertura del disco, prodotto da Dave Fridmann, e potete ascoltarla qui:

Caricamento video in corso Link

L’album, ideale seguito del precedente “King's Mouth”, sarà il sedicesimo per il gruppo. Il frontman della band Wayne Coyne l’ha presentato, scrive il britannico New Musical Express, in questi termini: “Per la maggior parte della nostra vita musicale abbiamo pensato a noi stessi come provenienti dalla ‘Terra’, non dando davvero importanza al luogo dal quale venivamo. Quindi per la prima volta nella nostra vita musicale abbiamo iniziato a pensare a noi stessi come ‘una band americana’, dicendoci che sarebbe stata la nostra identità per la nostra prossima avventura creativa”. E ancora: “Eravamo diventati un ensemble di sette elementi e stavamo iniziando a sentirci sempre più in sintonia con i gruppi che hanno molti membri. Abbiamo iniziato a pensare a band americane classiche come i Grateful Dead o i Parliament-Funkadelic e a come avremmo forse potuto abbracciare questa nuova atmosfera”.

“American Head” uscirà l’11 settembre prossimo.