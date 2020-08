Anche i Pearl Jam debuttano nei concerti in streaming a pagamento

I Pearl Jam sono stati tra i primi a vendere con regolarità i loro concerti in versione "bootleg ufficiale", fin dal tour del 2000. Sebbene negli anni abbiano prodotto e distribuito diversi film-concerto (da "Immagine in cornice" tratto dagli show italiani del 2006 al più recente "Let's play two"), non avevano ancora sperimentato lo streaming video a pagamento di un proprio show. Fino ad ora: perché nel weekeend la band di Seattle metterà in vendita in modalità pay-per-view un concerto del 2018, registrato nella propria città.

Lo show sarà disponibile da venerdì 4 a domenica 6 settembre su Nugs.net, la piattaforma usata dai Pearl Jam e da altri grandi del rock (Metallica, Springsteen, Red Hot Chili Peppers tra gli altri) per distribuire i propri bootleg ufficiali sia in download che in streaming. Il prezzo è fissato a 15 dollari, con uno sconto per gli iscritti al Ten Club.

Il concerto è quello dell'8 agosto 2018 al Safeco Field di Seattle, il primo del mini-tour "The Home X Away Shows" in alcuni stadi americani. Se non vi bastasse sapere che potete vedere i PJ suonare nella loro città, ecco alcuni dettagli: un concerto da 33 canzoni e oltre tre ore, con la prima colta di una cover dei White Stripes ("We're Going to Be Friends"), riletture di Neil Young (“Rockin’ in the Free World”) Beatles (“I’ve Got a Feeling”), Pink Floyd ("Comfortably Numb”), rarità e classici come "Black" e "Rearviewmirror".

I Pearl Jam hanno pubblicato lo scorso marzo "Gigaton", a cui sarebbe dovuto seguire un tour, con una data in Italia a Imola. Tutto posticipato: il nuovo appuntamento per il 2021 è stato annunciato pochi giorni fa.

Questa la scaletta del concerto dell'8 agosto 2018 al Safeco Field di Seattle.