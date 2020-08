The Weeknd: ecco dove rivedere il concerto virtuale su TikTok

The Weeknd come Travis Scott. Come il rapper americano - o meglio, il suo avatar -, che lo scorso aprile si è esibito virtualmente all'interno di Fortnite, videogioco popolarissimo tra i giovani, anche la star canadese dell'r&b si è resa disponibile per un esperimento del genere. Lo scorso venerdì The Weeknd è stato protagonista di un concerto virtuale ospitato da TikTok, l'app del momento, che permette agli utenti di realizzare brevi video divertenti. Si è trattato del primo evento di questo tipo realizzato all'interno dell'applicazione: l'avatar di The Weeknd si è esibito per una ventina di minuti, facendo ascoltare brani del nuovo album "After hours", uscito lo scorso marzo. Ospite speciale, la femcee losangelina Doja Cat, il cui avatar ha duettato con quello di The Weeknd su "In your eyes". Il concerto è stato poi replicato più volte nel corso del week end e il video integrale è ora disponibile in rete - lo trovate più sotto. Non è dato sapere, al momento, quante persone abbiano assistito in diretta alla performance (il concerto virtuale di Travis Scott in Fortnite fu seguito da 12 milioni di spettatori).

Caricamento video in corso Link