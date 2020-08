Esplosioni a Beirut (Libano): Ariana Grande, Dua Lipa e altri invitano i fan a offrire il proprio sostegno

A seguito delle esplosioni avvenute lo scorso 4 agosto a Beirut - che hanno devastato la capitale libanese, causando oltre 130 morti, più di 5mila feriti e 300mila sfollati - diversi artisti e nomi noti dello spettacolo sono intervenuti su quanto accaduto. Oltre a Mika, che ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio pubblicato sui social, anche Ariana Grande, Dua Lipa, Lenny Kravitz, Lana Del Rey, Halsey e molti altri hanno condiviso un pensiero rivolto al Libano e a tutti coloro che sono stati colpiti da quanto avvenuto.

I just wanna say my heart and my prayers are with everyone in Beirut — Lana Del Rey (@LanaDelRey) August 6, 2020

Tra gli altri, Ashley Nicolette Frangipane - questo il nome della 25enne cantautrice statunitense di “You should be sad” - ha condiviso un post su Twitter per chiedere ai suoi fan di condividere informazioni su come poter intervenire al fine di “aiutare in modo più efficace e immediato”. Numerosi utenti hanno risposto al tweet di Halsey, riportando - per esempio - indicazioni su come sostenere la Croce Rossa Libanese, supportare le attività di soccorso e assistenza alla popolazione libanese o altre iniziative.

my heart is aching looking at these photos in Beirut. I have read from a lot of people that petitions aren’t effective and donations can result in a dramatic exchange decrease. Can someone share with me direct information about how we can help most effectively and immediately? — h (@halsey) August 4, 2020

Altri artisti come, per esempio, la voce di “One last time” e Dua Lipa hanno pubblicato sui propri profili social una serie di post per incoraggiare i fan a offrire il proprio aiuto, effettuare donazioni a favore delle organizzazioni coinvolte e sostenere le varie iniziative che sono state lanciate. “Il mio cuore, la mia forza e le mie condoglianze vanno al Libano e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”, ha scritto su Twitter Ariana Grande e ha aggiunto: “Per favore offrite il vostro supporto / effettuate una donazione se siete in grado di farlo, lo farò anche io”.

“Il Libano è in ginocchio e ha bisogno di noi più che mai”, recita il tweet pubblicato dalla popstar di origini kosovare. Dua Lipa, oltre a condividere una serie di informazioni su come è possibile offrire il proprio sostegno e aiutare le persone colpite da quanto accaduto a Beirut, ha poi scritto: “L'esplosione di ieri a Beirut ha devastato una città e causato onde d'urto in un Paese che è già nel mezzo di disordini politici, crisi economica e carestia. Dobbiamo riunirci per aiutare”.