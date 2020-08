MTV Video Music Awards 2020: i primi performer

Dopo le nomination era tempo che anche i performer della prossima edizione degli MTV Video Music Awards venissero svelati. Il momento è arrivato e oggi, 5 agosto, sono stati resi noti i primi nomi di coloro che animeranno i premi musicali che saranno assegnati il prossimo 30 agosto, al Barclays Center di New York, e trasmessi in Italia, in diretta su MTV alle 2.00 della notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto. Sono tre, per ora, gli artisti annunciati: i BTS, Doja Cat e J Balvin.

La band coreana raccolta sotto il nome di BTS (Bangtan Sonyeondan) arriva ai VMAs calda di tre nomination (Best Pop, Best K-Pop, Best Choreography) e presenterà per la prima volta al Barclays Center il suo singolo in lingua inglese “Dynamite”. Anche Doja Cat arriva con tre nomination (Song of the Year, PUSH Best New Artist e Best Direction), mentre la star del reggaeton ne ha quattro: Best Collaboration e Best Latin x3. Restando in ambito nomination, come già vi avevamo riferito la corsa agli MTV Video Music Awards è dominata da Lady Gaga e Ariana Grande, forti di nove nomination a testa, alcune della quali le coinvolgono in modalità congiunta grazie al singolo collaborativo "Rain on Me", parte dell’ultimo album in studio di Miss Germanotta, "Chromatica". Tra gli altri artisti candidati, nelle diverse categorie, agli ambiti premi ricordiamo, tra gli altri e le altre, Justin Bieber, Post Malone, DaBaby, Billie Eilish, Black Eyed Peas, Ed Sheeran, Taylor Swift, Eminem, The Weeknd, Lewis Capaldi, i Jonas Brothers, Future, Travis Scott, i Blink-182, i Green Day, i Coldplay e Dua Lipa.

La versione sottotitolata del programma andrà in onda sempre su MTV lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky). I VMAs saranno trasmessi su tutti i canali MTV, in oltre 180 paesi e tradotti in 30 diverse lingue.