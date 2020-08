Peaches: ascolta il suo tributo a Marc Bolan

Peaches ha interpretato la canzone dei T. Rex del 1972 "Solid Gold Easy Action" per l'album tributo alla glam band, prodotto da Hal Willner, “AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan e T. Rex” atteso sul mercato per il prossimo 4 settembre. All'album hanno partecipato, tra gli altri, anche Nick Cave, Kesha, U2, Lucinda Williams e Perry Farrell.

In un comunicato stampa la 53enne musicista registrata alla anagrafe come Merrill Beth Nisker ha dichiarato: "Io e Hal abbiamo sempre voluto lavorare insieme e quando è venuta fuori questa cosa, Hal ha voluto assolutamente coinvolgermi. È venuto a Berlino e mi ha messo insieme Budgie (ex batterista di Siouxsie and the Banshees) e a Knox Chandler. Poi sono andata a New York per il mix con Hal e Marc (Urselli). Sono felice di aver avuto questa opportunità con Hal e questo è principalmente il motivo per cui questa traccia significa così tanto per me."