Marc Bolan, esce a settembre il tributo al frontman dei T. Rex con gli U2, Elton John, Nick Cave e…

Se ne parlava da tempo e l’annuncio è arrivato: l’album tributo al compianto frontman dei T. Rex, venuto a mancare nel settembre del 1977, vedrà la luce il prossimo 4 settembre e sarà pubblicato da BMG con il titolo “AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T. Rex”. Tra gli artisti e le band che hanno fatto propri i brani di Marc Bolan figurano nomi del calibro di Nick Cave, degli U2 e di Elton John – in duetto su “Bang A Gong (Get It On)” -, di Joan Jett, di Devendra Banhart, di Father John Misty e di numerosi altri – in coda all’articolo trovate la tracklist completa di tutte le canzoni e di tutti gli interpreti. Nell’attesa che arrivi settembre, una prima anticipazione del progetto è già stata condivisa oggi, 29 aprile: la versione di Nick Cave di “Cosmic Dancer”.

L'album è stato realizzato sotto la direzione di Hal Willner, storico produttore discografico venuto a mancare, all’età di 64 anni, lo scorso 7 aprile a causa delle complicazioni del Covid-19. Prima della sua dipartita, Willner aveva commentato così il progetto, ideato e realizzato da Bill Curbishley ed Ethan Silverman, del tribute album:

Mi sono immerso in questo artista ascoltando tutto, parlando con gli esperti e i fan di Bolan, facendo ricerche su recensioni e interviste. Ho scoperto che di Bolan non si parla quasi mai come "compositore". Si è detto di lui come fosse un grande rocker, di quanto fosse innovativo, di come David Bowie prendesse la sua essenza e Bolan fosse nella sua ombra... Ma io l'ho messo nello stesso pantheon degli altri compositori che ho esplorato in precedenza. Così, il concetto dell'album è diventato quello di mostrare il Bolan come compositore, con il nostro tipico cast di artisti provenienti da mondi diversi che raramente si vedono nello stesso posto.

Ecco la tracklist di “AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex”:

Children Of The Revolution – Kesha

Cosmic Dancer - Nick Cave

Jeepster - Joan Jett

Scenescof - Devendra Banhart

Life’s A Gas - Lucinda Williams

Solid Gold, Easy Action - Peaches

Dawn Storm - Børns

Hippy Gumbo - Beth Orton

I Love To Boogie - King Khan

Beltane Walk - Gaby Moreno

Bang A Gong (Get It On) - U2 feat. Elton John

Diamond Meadows - John Cameron Mitchell

Ballrooms Of Mars - Emily Haines

Main Man - Father John Misty

Rock On - Perry Farrell

The Street and Babe Shadow - Elysian Fields

The Leopards - Gavin Friday

Metal Guru - Nena

Teenage Dream - Marc Almond

Organ Blues - Helga Davis

Planet Queen - Todd Rundgren

Great Horse - Jessie Harris

Mambo Sun - Sean Lennon and Charlotte Kemp Muhl

Pilgrim’s Tale - Victoria Williams with Julian Lennon

Bang A Gong (Get It On) Reprise - David Johansen

She Was Born To Be My Unicorn / Ride A White Swan - Maria McKee