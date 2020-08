I The Roots hanno condiviso un video in memoria di Malik B

I The Roots hanno condiviso un video con alcuni dei più importanti versi del co-fondatore della band Malik B, morto mercoledì 29 luglio all'età di 47 anni.Il video raccoglie clip dai video musicali di "Distortion To Static", "Clones" e "Proceed" che mostrano il rapper in alcune delle sue migliori partecipazioni. La band inoltre ha scritto: "È con cuori pesanti e occhi pieni di lacrime che accogliamo la notizia della scomparsa del nostro amato fratello e membro di lunga data Malik Abdul Basit. Possa essere ricordato per la sua devozione all'Islam, la sua amorevole fratellanza e la sua innovazione, è stato uno degli MC più dotati di tutti i tempi".

