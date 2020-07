tha Supreme: dalle prime canzoni in cameretta al feat internazionale con bbno$

tha Supreme ha realizzato un nuovo featuring con un artista internazionale. Si tratta del singolo intitolato "Offline" realizzato insieme a bbno$. Si legge bbno$, ma si pronuncia "baby no money" ed è il nome d'arte scelto da Alexander Gumuchian, rapper canadese classe 1995. L'artista è diventato molto conosciuto nell'ambiente grazie alle sue collaborazioni con il rapper Yung Gravy e per il suo singolo "Lalala", uscito lo scorso anno e realizzato insieme al producer Y2K, che ha superato i 500 milioni di ascolti su Spotify. tha Supreme continua il suo percorso anche fuori dai confini italiani: per "Dilemme (Remix)" di Lous and the Yakuza ha lavorato insieme alla sorella Mara Sattei.

Si tratta di un tassello importante nella carriera di tha Supreme. Romano classe 2001, all'anagrafe Davide Mattei, è piombato sulla scena solo qualche anno fa, inizialmente come produttore. I beat prodotti per Dani Faiv - “GameBoy Color”, “La La La La La” - e Salmo - “Perdonami” sono serviti solo da preludio a qualcosa di più grande: si tratta del primo album realizzato dal giovane artista, “23 6451”, che abbiamo recensito qui. In pochissimo è diventato secondo disco più ascoltato di sempre – 13 milioni di stream - in Italia su Spotify nelle prime 24 ore dalla pubblicazione. Davanti a lui solo la Machete Crew con l’album “Mixtape 4”, uscito lo scorso mese di luglio. Ha anche collezionato featuring con Fabri Fibra, Marracash, Gemitaiz & MadMan, Salmo, Tedua. Nel solo 2019 è presente come co-protagonista di brani come “Yoshi” di Machete feat. Dani Faiv e Fabri Fibra, “Fuori e Dentro” di Gemitaiz & MadMan e “Supreme – L’Ego” di Marracash feat. Sfera Ebbasta. tha Supreme ha uno stile inconfondile e si è subito dimostrato un grande innovatore della scena urban. Misterioso, tanto da nascondere il suo vero volto dietro una rappresentazione cartoon, il talento ha mosso i primi passi con produzioni realizzate nella sua cameretta, ha stabilito nuovi record e adesso si affaccia sempre di più sul panorama internazionale con il sound unico.