Ultimo, tour 2021: il concerto di Messina non verrà recuperato, annunciate due date a Catania

Dopo l’annuncio delle nuove date del tour di Ultimo negli stadi, riprogrammate al 2021, sono da oggi rese note anche le date in Sicilia. "Per motivi indipendenti dalla volontà dell’Artista e di Vivo Concerti, a causa del diniego da parte del Comune di Messina, non sarà possibile riprogrammare il concerto di Ultimo previsto per il giorno 15 Luglio 2020 presso lo Stadio San Filippo", così si legge nella nota inviata dall'uffcio stampa dell'artista. Lo show verrà sostituito con due date a Catania allo Stadio Cibali nei giorni 12 e 13 Luglio 2021 per permettere ai fan siciliani di assistere all’evento.

I possessori del biglietto della data di Messina avranno la possibilità di riconvertire il biglietto già in loro possesso tramite le seguenti modalità:

da oggi, 29 luglio al 18 settembre sarà possibile richiedere il voucher per il biglietto di Messina;

il 25 settembre chi avrà richiesto il voucher riceverà una comunicazione con un link privato al quale accedere per convertire il voucher nel biglietto per una delle due date. Sarà possibile effettuare la conversione dal 28 settembre al 5 ottobre 2020;

dall’8 ottobre sarà possibile acquistare online i biglietti al netto dei riposizionamenti tramite voucher, e sarà possibile richiedere l’eventuale rimborso monetario

Maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com