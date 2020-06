Ultimo: ecco le date dei concerti negli stadi del 2021

Anticipate da un post pubblicato sulla sua pagina Facebook nella giornata di ieri, che ha visto Ultimo rivolgersi direttamente a chi aveva acquistato i biglietti ("Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile"), sono state annunciate le date dei concerti del cantautore romano negli stadi del 2021, recupero della tournée in programma quest'estate e poi rimandata a causa dell'emergenza coronavirus. La serie di concerti partirà il 4 giugno 2021 dallo Stadio Comunale di Bibione (recupero del 29 maggio 2020) e vedrà Ultimo esibirsi nei principali impianti sportivi italiani tra giugno e luglio, chiudendo la tournée il 17 luglio 2021 al Circo Massimo di Roma (che avrebbe peraltro dovuto ospitare l'ultima data del tour 2020). I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

4 giugno 2021 Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO (recupero del 29 maggio 2020)

8 giugno 2021 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino (recupero del 3 giugno 2020)

12 giugno 2021 Napoli, Stadio San Paolo (recupero del 13 giugno 2020)

13 giugno 2021 Napoli, Stadio San Paolo (recupero del 14 giugno2020)

16 giugno 2021 Firenze, Stadio Artemio Franchi(recupero del 6 giugno 2020)

17 giugno 2021 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 7 giugno 2020)

21 giugno 2021 Modena, Stadio Alberto Braglia (recupero del 26 giugno 2020)

25 giugno 2021 Ancona, Stadio del Conero (recupero del 30 giugno 2020)

29 giugno 2021 Pescara, Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia (recupero del 4 luglio 2020)

2 luglio 2021 Milano, Stadio San Siro (recupero del 18 giugno 2020)

3 luglio 2021 Milano, Stadio San Siro (recupero del 19 giugno 2020)

8 luglio 2021 Bari, Stadio San Nicola (recupero del 11 luglio 2020)

17 luglio 2021 Roma, Circo Massimo (recupero del 19 luglio 2020)

Per ciò che riguarda la data di Messina originariamente prevista il 15 luglio 2020, Vivo Concerti - che cura gli interessi dal vivo di Ultimo - sta valutando i problemi relativi allo stadio per poterla riprogrammare quanto prima. Si conferma che il tour toccherà la Sicilia nel mese di Luglio 2021, e che verranno comunicati aggiornamenti. L'organizzatore Vivo Concerti ringrazia per la pazienza tutti gli acquirenti dei biglietti del concerto allo stadio San Filippo a cui presto darà tutte le indicazioni relative al biglietto in loro possesso, seguendo, a loro tutela, tutte le direttive di legge.