Ace Frehley (Kiss) suona Led Zeppelin, Beatles e Rolling Stones nel suo nuovo album

Dopo il primo volume, uscito nel 2016, Ace Frehley si appresta a pubblicare il secondo capitolo del progetto "Origins", che lo vede rileggere a modo suo su disco brani che hanno fatto la storia del rock. In "Origins vol.2", in uscita il 18 settembre (era atteso nei negozi a marzo, ma la pubblicazione è stata rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, con i ritmi dell'industria discografica rallentati dalla crisi), il chitarrista dei Kiss suona brani come "Good times, bad times" dei Led Zeppelin, "Space truckin" dei Deep Purple, "I'm down" dei Beatles, "Jumpin' Jack Flash" dei Rolling Stones. E poi Cream, Kinks, Jimi Hendrix Experience.

Tra gli ospiti Bruce Kulick (ex membro dei Kiss), John 5 (ha collaborato con David Lee Roth, Marilyn Manson e Rob Zombie), Lita Ford e Robin Zander. La cover di "Space truckin" dei Deep Purple è il primo singolo estratto dall'album:

Di seguito, copertina e tracklist del disco:

1. “Good Times, Bad Times” (Originally by Led Zeppelin)

2. “Never in My Life” (Originally by Mountain)

3. “Space Truckin’” (Originally by Deep Purple)

4. “I’m Down” (feat. John 5) (Originally by the Beatles)

5. “Jumpin’ Jack Flash” (feat. Lita Ford) (Originally by the Rolling Stones)

6. “Politician” (feat. John 5) (Originally by Cream)

7. “Lola” (Originally by the Kinks)

8. “30 Days in the Hole” (feat. Robin Zander) (Originally by Humble Pie)

9. “Manic Depression” (feat. Bruce Kulick) (Originally by the Jimi Hendrix Experience)

10. “Kicks” (Originally by Paul Revere and the Raiders)

11. “We Gotta Get Out of This Place” (Originally by the Animals)

12. “She” (Bonus track) (Originally by Kiss)