Concerti, LP: riprogrammate le date italiane

La cantautrice americana salita alla ribalta nel 2016 grazie al singolo "Lost on you" tornerà sui palcoscenici italiani nell'estate del 2021. LP recupererà i concerti sospesi quest'anno a causa delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sarà protagonista di un nuovo concerto appena annunciato, a Roma.

Laura Pergolizzi - questo il vero nome della voce, di origini italiane, di "Other people" - sarà a Torino il 7 luglio 2021 sul palco dello Stupinigi Sonic Park, a Marostica l'8 luglio in Piazza Castello, a Firenze il 20 luglio tra gli ospiti del MusArt Festival di Piazza della Santissima Annunziata. Ai tre appuntamenti, se ne aggiunge un quarto, quello del 19 luglio 2021 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti già acquistati per i concerti di Marostica e Firenze rimarranno perfettamente validi mentre gli spettatori di Torino che hanno già un biglietto dovranno semplicemente cambiarlo, assistiti dagli steward, la sera stessa del nuovo concerto a Stupinigi.

La vendita dei biglietti per il concerto di Roma, insieme a quella dei biglietti rimasti per Stupinigi, Marostica e Firenze aprirà mercoledì 22 Luglio alle ore 10 sul circuito Ticketone.