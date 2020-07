J Balvin, Dua Lipa e Bad Bunny: ecco il video di “Un Día (One Day)”

J Balvin, Dua Lipa e Bad Bunny hanno collaborato per una nuova canzone intitolata “Un Día (One Day)”, che esce accompagnata da un video interpretato dall'attrice Úrsula Corberó (Tokyo nella serie televisiva "La casa di carta").

Per J e Bad Bunny non è la prima collaborazione: i sue, oltre che sul palco, sono stati già insieme in "I like it" di Cardi B ma soprattutto in un album congiunto, "Oasis" uscito un anno fa /news-705316/j-balvin-e-bad-bunny-a-sorpresa-l-album-collaborativo-oasis