Rolling Stones: ecco "Scarlet", con Jimmy Page

E' disponibile da oggi il lyric video che permette di ascoltare la "mitica" "Scarlet", la canzone registrata nell’ottobre nel 1974 che vede le collaborazioni straordinarie di Jimmy Page e Rick Grech (abbiamo raccontato l'intera storia qui).

Il brano sarà incluso in “Goats Head Soup 2020” che verrà pubblicato il 4 settembre.



"Ricordo che entrammo in studio subito dopo la fine di una session degli Zeppelin. Stavano andando via e Jimmy decise di rimanere con noi. Non avevamo in testa di tenerla come una canzone vera e propria, di base era un demo, per catturare il feeling di quel momento. Ma è venuta fuori bene e con una line up del genere, sai, abbiamo fatto bene ad utilizzarla.”