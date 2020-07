Billie Eilish: "Da bambina ero molto religiosa"

Nel programma radiofonico "Me & Dad Radio" che ha condotto su Apple Music, nella quale ha trasmesso canzoni che ricorda di avere ascoltato durante la sua infanzia (Britney Spears, Avril Lavigne, Beatles) Billie Eilish ha rievocato un periodo durante il quale è stata "molto religiosa".

Conversando con suo padre Patrick, ha detto che "non si spiega la ragione" per la quale lo sia stata.



"La mia famiglia non è mai stata particolarmente religiosa. E non conoscevo nessuno che lo fosse. Ma, per qualche motivo che non mi so spiegare, da bambina lo sono stata, e molto. E' durato qualche anno, poi, a un certo punto, non so cosa sia successo, ma mi sono allontanata dalla religione. Ed è stato strano, perché poi per un paio d'anni sono stata quasi antireligiosa, anche qui chissà per quale motivo: non so cosa sia successo, non so cosa mi abbia cambiata. Adesso invece sono interessata alla fede, alle fedi".



Continuando la conversazione, la giovane cantante ha aggiunto:



"Penso che sia patetico avere una mente chiusa agli altri. Adesso l'argomento della fede mi interessa, mi piace parlare con le persone a proposito di in cosa credono e per quale ragione ci credono. Specialmente se non sono d'accordo, mi piace discuterne e cercare di capire. Penso sia importante sostenere la libertà di avere opinioni diverse, anche in ambito religioso, e non disprezzare qualcuno per ciò in cui crede".



In coclusione, Billie Eilish ha detto: