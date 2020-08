La canzone per l'estate di oggi: "Cinque minuti e poi" di Maurizio

Cinque minuti e poi... (1968) - Maurizio Arcieri è una sorta di sex symbol e, prima dalle fila dei milanesi New Dada, valido gruppo del beat nostrano, quindi come solista, fa strage di cuori femminili portando al successo anche vari brani, soprattutto ‘cover’ straniere. Con i New Dada, che avranno l’onore-onere di aprire i concerti italiani di Beatles (1965) e Rolling Stones

(1967) grazie alla generosa intraprendenza del manager-impresario Leo Wachter, Maurizio esplora il repertorio di artisti come Searchers, Kinks, James Brown, Fats Domino, Lloyd Price, gli stessi Stones, per una versione di “Lady Jane”. Diversa sarà la carriera in proprio, più pasticciata, confusa, tra composizioni originali, altre traduzioni (da Spencer Davis Group, Who, Vanilla Fudge, Blood, Sweat & Tears), impegni cinematografici e tentativi in altre direzioni: uno slalom di forme e contenuti che lo condurranno dalla fine dei Settanta alla ulteriore trasformazione nei Chrisma (o Krisma), fondati con la moglie Cristina Moser, tra

elettronica, new wave e post-punk. Mondi lontanissimi da “Cinque minuti e poi…” - effetto melodrammatico, scandito dal tempo - che partecipa al Disco per l’estate senza grandi effetti,

ma trova successivo riscatto in hit parade:

“Cinque minuti e un jet partirà / portandoti via da me / cinque minuti per noi / poi anche tu partirai /… Solo un minuto tra noi / guarda che addio mi dai / … Chiamano un nome sei tu / va’, non voltarti mai più / quanto cielo fra noi, è la fine anche se / mi hai giurato che ritornerai da me!”

