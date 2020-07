Vasco precisa: nuovo album in arrivo dopo l'estate prossima

Ha comprensibilmente mandato in agitazione i fan, l'intervista di Vasco Rossi pubblicata ieri: il rocker ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo album. "Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?", ha spiegato a Repubblica: "Sta nascendo a poco a poco: ci sto già lavorando da un po’. Adesso non ti dico quanti pezzi ci saranno perché voglio tenere tutto ancora un po’ così… segreto! Però c’è il pezzo che sta maturando in questo momento che credo farà piacere a quelli che mi seguono. Insomma, per quest’altro anno che viene ci sarà sicuramente un nuovo album"

Così Vasco, nella mattinata di oggi è tornato sul tema, postando anche su Instagram una risposta data ad una fan su Facebook, che chiedeva se sarebbe almeno una canzone sarebbe arrivata entro il 2020. La risposta di Vasco:

Tutto il prossimo anno: prima i Festival poi arriverà l'album

Nell'estate 2021 Vasco recupererà i concerti rimandati nel 2020 per la pandemia. Questo il calendario -quindi ragionevolmente l'album di Vasco non arriverà prima di settembre 2021, a poco meni di sette anni da "Sono innocente" (uscito nel novembre 2014); attualmente è l'ultima fatica completamente di inediti del rocker, a cui sono seguite raccolte ("VascoNonStop") e album live (tra cui ovviamente la registrazione di "Vasco Modena Park" e il recente "VascoNonStop Live") e singoli.

Questo il calendario del Vasco Non Stop Live Festival 2021:

13 Giugno 2021 – I-Days Milano

18 Giugno 2021 – Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 Giugno 2021 – Imola (Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari)

26 Giugno 2021 – Rock In Roma (Circo Massimo)

27 Giugno 2021 – Rock In Roma (Circo Massimo)