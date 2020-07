Bruce Springsteen fa gli auguri cantando a Dion

Avete mai visto il Boss esibirsi in "Happy birthday to you"? Ora avete anche questa possibilità: iil Boss e la moglie Patti Scialfa hanno registrato un breve video per Dion, armonizzando su una delle melodie più famose di sempre. Dion DiMucci ieri ha compiuto 81 anni e con Dion & The Belmonts fu una star tra fine anni '50 e '60: è rimasto nel cuore di molti colleghi, tanto che al video partecipano Billy Gibbons degli ZZ Top e Bob Seger, tra gli altri.

La "performance" del Boss è al minuto 2'

Bruce Springsteen e Patti Scialfa recentemente hanno partecupato a "Blues With Friends", il nuovo album che il veterano ha pubblicato lo scorso 5 giugno: Springsteen e Scialfa hanno contribuito a "Hymn to Him", e nel disco compaiono anche Van Morrison, Paul Simon, Billy Gibbons, Joe Bonamassa. Qua la nostra recensione.