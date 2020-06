Gli amici di Blues di Dion: Springsteen, Van Morrison, Paul Simon

Se cercate "Dion" su Google probabilmente il primo risultato musicale sarà Celine. Ma in termini cronologici e storici, Dion DiMucci arriva e dovrebbe arrivare prima. Newyorchese doc, classe 1939, con Dion & The Belmonts fu una star tra fine anni '50 e '60, tra la nascita del rock 'n' roll e il doo-woop.

Al tempo venne considerato dalla critica soprattutto un teen idol ed è caduto nell'oblio, almeno in quello mainstream. Ma da colleghi della stessa generazione e di quelle immediatamente successive è considerato come uno dei padri fondatori della musica americana moderna. Tant'è che in questo album ha raccolto nomi come Springsteen, Van Morrison, Jeff Beck, Billy Gibbons, Paul Simon. E Bob Dylan, che non canta ma scrive le note di copertina:

Con il Vaudeville come padre e il Doo-wop delle strade del Bronx come insegnante, Dion ha imparto presto che il modo di essere ascoltati e raggiungere i cuori era cantare usandro il ritmo nella voce. E quando hai una voce profonda e ampia come quella di Dion, quella voce può portarti in giro per il mondo e poi tornare a casa, fino al blues. Devi stare attento con il blues. È ricco di lussuria e può costarti caro, maè la legge. È un peccato che più persone non seguano quella legge (...) Dion sa cantare e conosce il modo giusto per curare queste canzoni, queste canzoni blues. Ha alcuni amici che sono venuti ad aiutarlo e alcuni sono veri luminari. Ma alla fine è solo Dion, e quella sua voce magistrale che ti farà tornare a condividere queste canzoni blues con lui.

Cosa puoi aggiungere ad una recensione dopo le parole di Dylan? Poche note, ovvero che il formato di questo album è ormai consolidato: una star del passato un po' in ombra che cerca di rilanciarsi with a little help from my friends più famosi (come hanno fatto negli anni Ray Davies, Dr. John, persino John Fogerty tra gli altri). E che il formato, qua dedicato appunto al blues, ha alti e bassi - non tanto derivati dalle presenze altrui. Stupendo "Song for Sam Cooke (Here In America)", forse il momento più bello, impreziosita dalla voce di Paul Simon e belle le due canzoni finali in cui Litte Steven e Bruce Springsteen si limitano alla chitarra, in segno di rispetto per un nome a cui devono molto e a cui non vogliono fare ombra. Da ascoltare.