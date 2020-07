One Direction, per i 10 anni dal debutto un sito dedicato e un video speciale

Sono stati svelati i piani per le celebrazioni in vista del decennale dalla fondazione degli One Direction, l'ormai disciolta boy band che debuttò nel 2010 all'edizione britannica di X Factor: come riferito dal New Musical Express, il prossimo 23 luglio - data precisa della ricorrenza - saranno resi disponibili un sito speciale con un archivio interattivo dedicato ai lavori del gruppo, gli artwork dei dischi, le registrazioni delle apparizioni televisive e spezzoni assortiti di dietro le quinte, in parte rari e poco noti al grande pubblico. Nessun particolare, invece, è per il momento trapelato riguardo il video celebrativo.

Pare d'altro canto molto poco probabile, almeno allo stato attuale delle cose, che i cinque cantanti si ritrovino per la prima volta insieme dal 2016, anno dello scioglimento che seguì di dodici mesi circa l'abbandono di Zayn Malik. La stampa britannica ha riferito di voci da fonti vicine al gruppo di un progetto di reunion, corroborate tra l'altro dalle dichiarazioni di Liam Payne rilasciate al Sun lo scorso aprile, circa la volontà di "far succedere qualcosa" per celebrare la ricorrenza": tuttavia l'abbandono da parte di Louis Tomlinson dell'etichetta di Simon Cowell - avvenuto lo scorso 12 luglio - ha reciso ogni legame tra il produttore britannico e i suoi protetti, complicando ulteriormente i lavori in vista a un eventuale ritorno in attività della formazione.