Vasco Rossi, addio al primo manager Filiberto Degani

E' mancato all'età di 79 Filiberto Degani: fu il primo ad ingaggiare nella Vasco Rossi e segui i primi passi della sua carriera. Eta ricoverato per il Covid-19: avrebbe compiuto 80 anni il 28 luglio, ed era nato a Formigine. A Modena era responsabile della discotea Snoopy, dal 1970 al 2001, punto di riferimento locale per numerosi artisti.

Vasco ha ricordato l'amico e mentore con due post su Instagram e uno su Facebook

Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima.

Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica .

Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli.

Nessuno muore mai completamente..

Ricordo che a Punto Radio Degani era venuto a cercarmi, sulla sua Lamborghini Miura gialla (non avevamo mai visto una macchina così a Zocca). Credeva in me e gli ho voluto molto bene. Mi assunse per un milione al mese, che erano soldi, e sono diventato immediatamente da povero a ricco (per modo di dire). Allo Snoopy’s dream facevo il dj, ero il re della notte... mi piaceva metter su i dischi ma non amavo la musica dance.

Degani era ROCK... Wiva Filiberto Degani!