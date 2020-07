Metallica, "S&M²" diventa un album

Nel 1999 uscì “S&M”, album dal vivo in cui la band di San Francisco rivisitava i suoi classici in versione sinfonica con orchestra. 20 anni dopo la band ha proposto il film concerto "S&M²", arrivato nei cinema lo scorso ottobre (qua la recensione). La band ha annunciato oggi che i due concerti del 6 e 8 settembre 2019 al Chase Center di San Francisco, con la San Francisco Orchestra diventano un box set in uscita il 28 agosto.

L'album sarà disponibile in diversi formati: album digitale, vinile 2CD, DVD e Blu-ray e un'edizione limitata che contiene 4 vinil a colori + 2CD + Blu-ray con spartiti, plettri per chitarra, poster e altro ancora. Sul sito ufficiale della band (Metallica.com) sarà disponibile l'esclusiva Super Deluxe Box, versione limitata a 500 copie, ognuna con gli spartiti reali utilizzati dalla San Francisco Symphony durante gli spettacoli e firmati a mano da tutti e quattro i membri della band (oltre ad includere tutto il materiale della Deluxe Box).

Prodotto da Greg Fidelman con James Hetfield e Lars Ulrich, S&M2 contiene più di due ore e mezza musica dal vivo dove James, Lars, Kirk Hammett e Robert Trujillo suonano insieme alla SF Symphony, diretta da Edwin Outwater.

Questa la preview:

Questa la traklist della versione standard in CD

CD 1

1 The Ecstasy of Gold

2 The Call of Ktulu

3 For Whom the Bell Tolls

4 The Day That Never Comes

5 The Memory Remains

6 Confusion

7 Moth Into Flame

8 The Outlaw Torn

9 No Leaf Clover

10 Halo on Fire

CD 2

1 Intro to Scythian Suite

2 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits

3 Intro to The Iron Foundry

4 The Iron Foundry, Opus 19

5 The Unforgiven III

6 All Within My Hands

7 (Anesthesia) - Pulling Teeth

8 Wherever I May Roam

9 One

10 Master of Puppets

11 Nothing Else Matters

12 Enter Sandman